Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Başbakanı ile Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğini görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile Pekin'de yaptığı görüşmede iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğiyle bağlantılılığın geliştirilmesini umduğunu bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile Pekin'de yaptığı görüşmede iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğiyle bağlantılılığın geliştirilmesini umduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin'in Moğolistan ile ilişkilerini dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık anlayışıyla sürdürmeyi istediğini belirtti.

Çin ve Moğolistan'ın iki gelişmekte olan ülke olarak ortak çıkarları ve benzer bölgesel çıkarları paylaştığının altını çizen Şi, iki ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi ile Çin-Rusya-Moğolistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki ulaştırma, haberleşme ve altyapı projelerini birlikte inşa ederek bağlantılığı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Şi, Çin'in Moğolistan'ın doğal çevreyi koruma ve çölleşmeyle mücadele çabalarında işbirliğine hazır olduğunu, Moğol hükümetinin "Bin Ağaç" kampanyasını desteklediğini ifade etti.

Moğol Başbakan da iki komşu ülkenin ortak geleceği paylaştığını, aralarında gönülden bağlar olduğunu belirterek, kalkınma tercihlerine karşılıklı saygı göstererek Çin ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

İki ülkenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, yeşil kalkınma alanlarından işbirliğini artırmasını umduğunu dile getiren Oyun-Erdene, sınır aşırı kara yolu ve demir yolu bağlantıları ile gümrük işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Karalarla çevrili Moğolistan, Çin ile Kuzey Asya ve Sibirya arasındaki stratejik konumuyla bölgesel ticaret yollarının geçiş noktasında bulunuyor. Ülke, "Bozkır Koridoru" ve "Geçiş Moğolistan" projeleri ile bu yollar üzerinde ulaştırma altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Çin de Kuşak ve Yol Girişimiyle, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.