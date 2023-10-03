Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Maldivler'deki yeni devlet başkanını tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Maldivler'de seçilen Muhammed Muizzu'ya tebrik mesajı gönderdi. Şi, Çin ve Maldivler'in dost ülkeler olduğunu vurgulayarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hint Okyanusu'ndaki takımada ülkesi Maldivler'de devlet başkanı seçilen Muhammed Muizzu'ya tebrik mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, Çin ve Maldivler'in, birbirine güvenen ve destekleyen iki dost ülke olmanın yanında kalkınma ve refah ortağı olduğunu vurguladı.

Çin'in Maldivler ile ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğinin altını çizen Şi, yeni seçilen Devlet Başkanı Muizzu ile iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileri taşımak, pratik işbirliğini derinleştirmek, geleceğe odaklı, her yönüyle dostane ve işbirliğine dayalı ortaklığı geliştirmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Maldivler'de, başkent Male'nin Belediye Başkanı ve ana muhalefetin başkan adayı Muhammed Muizzu, 30 Eylül'de yapılan başkanlık seçimlerini, Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih'e karşı, oyların yüzde 54,06'sını alarak kazanmıştı.

Muizzu, "Çin yanlısı" bir aday olarak görülürken rakibi Salih ise "Hindistan yanlısı" olarak değerlendiriliyordu.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, seçim zaferinin ardından destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, kampanyasında verdiği sözü tutacağını ve Hint askeri personelini ülkesinden çıkarmakta kararlı olduğunu belirtmişti.

Vatandaşlarının isteği dışında ülkesinde yabancı bir ordunun kalmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Muizzu, Hint askerlerinin çıkarılması için süreci başlatacağına işaret etmişti.

Muhammed Muizzu, 17 Kasım'da yemin ederek görevine başlayacak.