Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a desteğini vurguladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası'nda gerilimin arttığı bir dönemde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı göndererek desteğini vurguladı. Şi, Çin ve Kuzey Kore arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkisini yeni bir döneme taşıdıklarını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası'nda füze denemeleri ve askeri tatbikatların gerilimi artırdığı bir dönemde, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) kuruluşunun 75. yıl dönümünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gönderdiği tebrik mesajıyla desteğini vurguladı.

Şi, mesajında, Kuzey Kore lideri Kim ile bugüne dek 5 kez görüştüklerini, farklı şekillerde yakın iletişimi sürdürdüklerini ve Çin ile KDHC arasında geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkisini "yeni döneme" taşıdıklarını belirtti.

Mesajında, Çin ve Kuzey Kore'nin "aynı dağın ve ırmağın birbirine bağladığı dost komşular" olduğunu ifade eden Şi, "yoldaş" Kim Jong-un liderliğinde, Kore İşçi Partisinin (WPK) ve "kardeş" KDHC halkının "sosyalist davayı ileriye götürerek yeni bir kalkınmayla ülkeyi yeni bir seviye ulaştıracağına inandığını" dile getirdi.

Şi, mesajında, "dünyanın yüzyıldır görülmeyen hızlı değişimlerden geçtiğini" vurgulayarak, "Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin, Çin Komünist Partisinin ve Çin hükümetinin KDHC ile dostluk ve işbirliği ilişkisini sürdürme, güçlendirme ve geliştirmeye yönelik tutumu değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

KDHC'nin 75. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kore'yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Liu Guocong başkanlığındaki Çin heyeti de bugün Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit törenini izledi.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, heyetin, Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı görüşmede, taraflar, "iki ülke arasında çok veçheli koordinasyon ve işbirliğinin daha fazla artırılmasında" mutabakata vardı.

Çin liderinin, füze denemeleri ve askeri tatbikatlarının Kore Yarımadası'nda gerilimi artırdığı bir dönemde Pyongyang yönetimine desteğini vurgulaması, Pekin'in Güney Kore'nin ABD ve Japonya ile artan askeri bağlarına karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.