Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'daki tren kazası için taziye mesajı gönderdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Droupadi Murmu ile Başbakan Nerandra Modi'ye taziye mesajı gönderdi. Şi, mesajında, çok sayıda can kaybına yol açan kazayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için mevkidaşı Droupadi Murmu ile Başbakan Nerandra Modi'ye taziye mesajı gönderdi.

Şi, mesajında, çok sayıda can kaybına yol açan kazayı öğrendiğinde şok yaşadığını belirtti.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade eden Şi, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde 2 Haziran'da iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada, 288 kişi ölmüş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.