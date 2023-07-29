Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Guyana, Gürcistan, Burundi ve Moritanya liderleriyle bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Chengdu kentinin Siçuan eyaletinde, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ile bir araya geldi. Şi, liderlerle dostluk ve güven ilişkilerinin devam ettirilmesini, işbirliği içinde olmayı ve birbirlerinin gelişimlerini desteklemelerini umduğunu belirtti. Liderler, Çin'in 'tek Çin' politikasını arkasında olduklarını aktarırken, 'Kuşak ve Yol işbirliğini' de desteklediklerini ifade etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Chengdu kentinin Siçuan eyaletinde, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani ile bir araya geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'e gelen liderlerle, dostluk ve güven ilişkilerinin devam ettirilmesini, işbirliği içinde olmayı ve birbirlerinin gelişimlerini desteklemelerini umduğunu belirtti.

Stratejik ortaklıklarını geliştirmek için söz konusu ülkeler ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Şi, ülkelerin düzenli stratejik iletişimi sürdürmeye ve karşılıklı güven inşa etmeye devam edeceğini söyledi.

Liderler, Çin'in "tek Çin" politikasını arkasında olduklarını aktarırken, "Kuşak ve Yol işbirliğini" de desteklediklerini ifade etti.

Gürcistan, Çin ilişkileri

Gürcistan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 31 yılı aştığını belirten Şi, iki ülkenin stratejik ortaklığının açıklanacağı ortak bildiri yayınlayacağını kaydetti.

Şi, Gürcistan'ın Çin'e yaptığı ihracatı arttırmasından memnuniyet duyacağını ve Çin merkezli şirketlerin Gürcistan'da yatırım yapmalarını desteklediğini dile getirdi.

Garibaşvili ise Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmenin ülkesi için avantajlı olacağını belirtirken, iki ülkenin ekonomik, ticari ve diğer bir çok alanda işbirliğini arttırmasını umduğunu belirtti.

Çin Burundi'nin bağımsızlığını destekliyor

Çin'in Burundi'nin ulusal bağımsızlığını desteklediğini ifade eden Şi, ülkelerin büyük çaplı işbirliği projelerine adım atacağına işaret etti.

Şi, ayrıca, Afrika'daki barış ve istikrara Burundi ile işbirliği içinde katkıda bulunacaklarını anlattı.

Burundi'nin Çin ile işbirliği ve iletişime istekli olduğunu belirten Ndayishimiye de bölgesel ve uluslararası ilişkilerin Afrika-Çin birliğiyle güçleneceğine dikkati çekti.

Moritanya ile işbirliği

Moritanya'nın ülkesinin çıkarlarını desteklemesinden dolayı minnettar olduğunu belirten Şi, Moritanya'nın gelişimine destek vermeye devam edeceğini ve ülkenin içişlerine karışılmasına karşı çıkacağını bildirdi.

Şi, Moritanya'ya daha çok yüksek seviye tıbbi ekipman yollayacağı sözünü verirken, ülkeye Konfüçyüs Enstitüsü ile destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Çin, Guyana ile daha yakın ilişkiler kurmayı umuyor

Guyana'yı 2024-2025 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olduğu için tebrik eden Şi, iki ülkenin iletişim ve işbirliğini arttırmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Ali ise Çin'in Karayipler'in ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli rol oynadığını ifade ederek, işbirliğini geliştirmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.