Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin sorununun çözümü için uluslararası barış konferansı çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin sorununun çözümü için barış müzakerelerine dönülmesi gerektiğini belirterek, müzakereler için elverişli ortamın yaratılması amacıyla bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filistin sorununun çözümü için barış müzakerelerine dönülmesi gerektiğini belirterek, müzakereler için elverişli ortamın yaratılması amacıyla bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümü için öneriler ortaya koydu.

Barış müzakerelerinin doğru yönde ilerlemesinin önemini vurgulayan Şi, Filistin ile İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasına somut katkı sağlamak üzere "geniş ölçekli, güvenilir ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanması gerektiğini" dile getirdi.

Filistin sorununun yarım asırdan uzun süredir çözümsüz kalmasının Filistin halkına büyük acılar yaşattığını, bu yüzden adaletin en erken şekilde sağlanması gerektiğini ifade eden Şi, "Çözümün temeli, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında yatıyor." dedi.

Şi, Kudüs'teki tarihi statüye sahip kutsal mekanlara saygı gösterilmesi, aşırı ve tahrik edici sözlerden, eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Filistin'in temel geçim ve diğer ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine işaret eden Şi, uluslararası toplumun kalkınma desteğini ve insani yardımı artırması gerektiğini savundu.

Şi, Çin'in Filistin'in iç ulusal uzlaşmasını sağlamasına destek olmak ve barış görüşmelerini teşvik etmek için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin ile Filistin arasında "stratejik ortaklık"

Çin'in Filistin Kurtuluş Örgütünü ve Filistin Devleti'ni ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Şi, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmaya yönelik haklı davasını daima desteklediklerinin altını çizdi.

Şi, dünyanın daha önce benzeri görülmemiş değişimlerden geçtiği ve Orta Doğu'da yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Çin'in Filistin ile eşgüdümü ve işbirliğini güçlendirmeye ve Filistin sorununa kısa zamanda kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözüm bulunması için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Filistin lideri Abbas da Çin'i Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk rolü için kutlayarak, Filistin sorunun adil çözümüne yönelik ortaya koyduğu öneriler için Çin'e teşekkür etti.

Filistin'in Çin'in tarafsız konumuna inancının tam olduğunu vurgulayan Abbas, Filistin'in ulusal uzlaşmasını teşvik etmek ve Orta Doğu barışını kolaylaştırmak için daha büyük rol oynamasını arzuladıklarını belirtti.

İki lider, görüşmenin ardından Çin ile Filistin arasında "stratejik ortaklık" kurulduğunu ilan etti.