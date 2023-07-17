Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler ile İlişkileri Geliştirmeye Hazır

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler ile sağlam ve istikrarlı ilişkiler geliştirmek için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Şi, eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte'yi Pekin'de ağırlayarak iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Duterte ise Çin'in Filipinler'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ve Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki yardımlar için teşekkür etti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı şekilde geliştirmek için Filipinler ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Şi, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi başkent Pekin'de ağırladı.

Şi, Duterte'nin devlet başkanı olduğu dönemde, Çin ile ilişkileri geliştirme sözü verdiğini bunun da iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Filipinler'le ilişkileri sağlam ve istikrarlı şekilde geliştirmek için Manila ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Şi, Çin'in komşularıyla ilişkilerinde her zaman dostluk, samimiyet ve kapsayıcılık ilkelerini izlediğini vurguladı.

Şi, Çin-Filipinler ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade ederek Duterte'nin, iki ülke arasındaki işbirliğinde önemli rol oynamaya devam edeceğine dair ümitli olduğunu dile getirdi.

Duterte de Filipinler'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destek ile Kovid-19 salgınıyla mücadelede yaptıkları yardımlar için Çin'e teşekkür etti.

Filipinler ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin iki halkın da yararına olduğuna dikkati çeken Duterte, buna katkısını sürdürmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.