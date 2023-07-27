Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile ikili ilişkileri ve işbirliğini değerlendirdi. İki lider, stratejik ortaklıklarını geliştirmek ve bölgesel meseleleri ele almak konusunda anlaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezyalı mevkidaşı Joko Widodo ile görüştü.

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'e gelen Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile ikili ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şi, görüşmede, Widodo ile ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıklarını ve iki ülkenin vizyonlarının "oldukça uyumlu" olduğunu vurguladı.

Stratejik ortaklıklarını geliştirmek için Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını belirten Şi, iki ülkenin düzenli stratejik iletişimi sürdürmeye ve karşılıklı güven inşa etmeye devam edeceğini söyledi.

Şi, Çin ve Endonezya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 10'uncu yılına girdiğini hatırlatarak, ülkesinin, Endonezya ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Endonezya ile gıda güvenliği, yoksulluğun azaltılması, kırsal alanların yeniden canlandırılması, sağlık, kültür ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artıracaklarını belirten Şi, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya'nın çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

Şi, ayrıca, G20, BRICS gibi diğer çok uluslu mekanizmalar kapsamında da iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Widodo da Şi ile 2022'de Bali'de yaptıkları görüşmeden bu yana ikili ilişkiler kapsamında "önemli ilerlemeler" kaydettiklerini söyledi.

Endonezya'nın "tek Çin" politikasını desteklediğini kaydeden Widodo, Çin ile işbirliğini artırmaya devam edeceklerini aktardı.

Widodo, ayrıca, Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeye ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı ortaklaşa korumaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.