Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Bill Gates'i kabul etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i kabul etti. Gates, küresel sağlık ve kalkınma sorunları alanında çalışan Bill&Melinda Gates Vakfını temsilen Çin'e gelmişti. Gates'in ziyareti, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın hafta sonu Çin'e yapacağı resmi ziyaretin öncesinde gerçekleşti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Microsoft'un kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates'i kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying'in, Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Gates'in bu yıl Pekin'de bir araya geldiği "ilk Amerikalı dost" olduğunu belirtti.

Çin-ABD ilişkilerinin temelinin insanlar olduğunu kaydeden Şi, "Amerikan halkına güveniyoruz. Umudumuz, iki ülke halkları arasında dostluğun kalıcı olması." ifadesini kullandı.

Gates, dün, küresel sağlık ve kalkınma sorunları alanında çalışan Bill&Melinda Gates Vakfını temsilen görüşmeler yürütmek üzere Çin'e gelmişti.

Pekin'de Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsünde (GHDDI) konuşma yapan Gates, açlık, iklim değişikliği, Kovid-19 ve salgın hastalıkların yeniden yükselişi gibi küresel sorunlara çözüm için işbirliğinin gereğine vurgu yapmıştı.

Gates, "Çin, yoksulluğu azaltma ve sağlığa erişim konusunda ülke içinde büyük kazanımlar elde etti. Umarım, özellikle Afrika ülkelerinin karşı karşıya olduğu güncel küresel zorlukların çözümü konusunda daha büyük bir rol oynar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in, sıtma ilaçlarının geliştirilmesinden tarım ve beslenmede yeniliklere ve iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar çok sayıda alanda başarılı tecrübelere sahip olduğuna dikkati çeken Gates, iklim değişikliği, sağlığa erişimdeki eşitsizlik ve gıda güvenliği sorunlarının çözümünün, teknolojik inovasyonu gerektirdiğinin altını çizmişti.

Gates'in ziyaretinin ve Şi ile görüşmesinin, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın hafta sonu Çin'e yapacağı resmi ziyaretin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Blinken'ın, Şi ve diğer yetkililerle görüşerek, son dönemde gerilimlerin yaşandığı ikili ilişkilerdeki sorunları ele alması bekleniyor.