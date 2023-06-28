Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Barbados Başbakanı ile İşbirliği Geliştirme Çağrısında Bulundu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ile yaptığı görüşmede, Çin modernleşmesinin Barbados'un kalkınması için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, iki ülke arasında işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Karayipler ülkesi Barbados'un Başbakanı Mia Amor Mottley ile Pekin'de yaptığı görüşmede, Çin modernleşmesinin Barbados'un kalkınması için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, iki ülke arasında işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Barbados'un Karayipler'de Çin'le diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olduğunu, arada okyanuslar olsa da iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllar içinde geliştiği ve derinleştiğini belirtti.

Çin ve Barbados'un gelişmekte olan iki ülke olarak kalkınma alanında ortak hedefleri paylaştığına dikkati çeken Şi, bunun büyük bir işbirliği potansiyeli sağladığını, tarafların Kuşak ve Yol Girişimini fırsat olarak görerek pratik işbirliğini artırması, altyapı, dijital ekonomi, iklim değişikliği, yeni enerji, tarım ve sağlık alanlarında ortak projeler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Mottley de Çin'e Kovid-19 salgını dönemindeki yardımları ve Barbados'un ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıları için teşekkür etti ve Çin'in yoksullukla mücadele ve halkının refahını yükseltme konusundaki başarılarının dünya tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

Barbados lideri, ülkesinin Kuşak ve Yol dışında Şi'nin ortaya attığı Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi'ne aktif katkı sağlamaya hazır olduğu mesajını verdi.

Ada ülkesinde 2018 yılında iş başına gelen Mottley hükümeti, 2019'da Çin ile imzaladığı mutabakatla Kuşak ve Yol Girişimine resmen katılmıştı.