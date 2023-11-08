Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'deki APEC Zirvesi'ne katılacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılması öngörülüyor. ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi ve ABD-Çin İş Konseyi tarafından düzenlenen zirve sırasında Şi'nin önemli bir konuşma yapması bekleniyor. Şi'nin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimlerin yanında diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gelecek hafta ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenecek Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağı öngörülüyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi ile ABD-Çin İş Konseyi, 11-17 Kasım tarihlerinde San Francisco'da yapılacak zirve sırasında düzenlediği yemek için hazırladığı davetiyede, "toplantıda Çinli bir yetkilinin önemli bir konuşma yapacağı" belirtildi.

Bloomberg'in organizatörlere dayandırdığı haberde, 15 Kasım'da planlanan etkinliğe katılacak yetkilinin, Devlet Başkanı Şi olduğu aktarıldı.

Çin tarafı ise henüz Şi'nin ziyaretini ve zirveye katılacağını doğrulamadı.

Şi'nin zirvenin liderler oturuma katılması ve zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Şi'nin ziyareti, ABD-Çin ilişkilerinde jeopolitik ve ekonomik rekabetin getirdiği gerilimlerin yanında diyalog arayışlarının arttığı bir dönemde kritik önem taşıyor.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

ABD-Çin ilişkilerinde diyalog arayışları

Çin'e ait yüksek irtifa balonunun şubatta ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde, hazirandan bu yana üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal ettiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının ardından temmuzda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer başkanlığındaki bir grup senatör de ekim ayı başında Çin'i ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilmişti.

California Valisi Gavin Newsom da ekimde Çin'e yaptığı ziyarette, Pekin'de Devlet Başkanı Şi ile görüşme imkanı bulmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şi'nin muhtemel ziyaretine hazırlık mahiyetinde 26-28 Ekim tarihlerinde Washington'ı ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu. Vang, ziyarette Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yanı sıra Başkan Biden ile de görüşmüştü.

Çin'in dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in davetiyle üç günlük ziyaret için bugün Washington'a hareket etti.