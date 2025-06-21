Çin'den Orta Doğu İçin Barış Çağrısı

Çin'den Orta Doğu İçin Barış Çağrısı
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın dünya barışını tehdit ettiğini belirtti ve taraflara barış görüşmeleri için çaba gösterme çağrısında bulundu.

ÇİN'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu'nun istikrarsız olması durumunda dünyanın barışa kavuşamayacağını söyledi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen toplantıda konuştu. Fu Cong, İsrail ile İran arasındaki askeri çatışmaların daha fazla tırmanması halinde, sadece iki tarafın değil, bölgedeki diğer ülkelerin de ciddi şekilde etkileneceğini belirtti.

Fu Cong, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkiler normlarına aykırı olduğunu, İran'ın egemenlik ve güvenliğini ihlal ettiğini ve bölgenin barış ile istikrarını bozduğunu ifade etti. Çin'in bu eylemleri kınadığını vurgulayan Fu, uluslararası toplumu barış görüşmeleri için çaba göstermeye ve gerilimi düşürmeye çağırdı.

Ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini belirten Fu, çatışan tarafların, özellikle İsrail'in, saldırılarını durdurarak gerilimin artmasını ve savaşın bölgeye yayılmasını önlemesi gerektiğini söyledi. Sivillerin güvenliğinin kritik önemde olduğunu vurgulayan Fu, tarafların sivil tesislere yönelik saldırılardan kaçınması ve diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırması gerektiğini dile getirdi.

Orta Doğu'nun istikrarsız olması durumunda dünyanın barışa kavuşamayacağının altını çizen Fu, Çin'in ilgili taraflarla iş birliğini artırarak Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması için yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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