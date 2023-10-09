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Çin'den ödünç alınan dev panda Xiang Xiang, anavatanına geri döndü

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentinde bulunan Bifengxia Dev Panda Üssü'nde taze bambu yiyen dev panda Xiang Xiang, Pazar günü halkla buluştu. Xiang Xiang, Japonya'dan geri dönerek Çin'e ait olan dişi dev panda Shin Shin ve erkek dev panda Ri Ri'nin yavrusu olarak dünyaya gelmişti.