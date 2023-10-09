Çin'den ödünç alınan dev panda Xiang Xiang, anavatanına geri döndü
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentinde bulunan Bifengxia Dev Panda Üssü'nde taze bambu yiyen dev panda Xiang Xiang, Pazar günü halkla buluştu. Xiang Xiang, Japonya'dan geri dönerek Çin'e ait olan dişi dev panda Shin Shin ve erkek dev panda Ri Ri'nin yavrusu olarak dünyaya gelmişti.
YA'AN, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentinde bulunan Bifengxia Dev Panda Üssü'nde taze bambu yiyen dev panda Xiang Xiang, 8 Ekim 2023.
Dişi dev panda Xiang Xiang, Pazar günü Ya'an kentindeki Bifengxia Dev Panda Üssü'nde halkla buluştu.
Xiang Xiang, 21 Şubat 2023 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentindeki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrılarak anavatanı Çin'e geri dönmüştü.
Xiang Xiang, Çin'den ödünç alınan dişi dev panda Shin Shin ve erkek dev panda Ri Ri'nin yavrusu olarak Haziran 2017'de Ueno Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya geldi. Çin'den ödünç alınan pandaların doğurdukları yavruların mülkiyeti Çin'e ait. (Fotoğraf: Chen Juwei/Xinhua)