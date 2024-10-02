Çin'den Lübnan'a Destek Açıklaması

ÇİN, Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan derin endişe duyduğu belirtildi. Açıklamada, "Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız" denildi.

Gazze'de devam eden saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunun vurgulandığı açıklamada, ilgili tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği ifade edilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısında bulunuldu.