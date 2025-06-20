Çin'den İran ve İsrail İçin Ateşkes Çağrısı

Çin'den İran ve İsrail İçin Ateşkes Çağrısı
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İran ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Fu, Orta Doğu'daki gerilimin artma olasılığından endişe duyduğunu ifade etti ve uluslararası toplumun bu konuda ortak bir görüş belirlediğini söyledi.

ÇİN'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İran ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma olasılığından endişe duyulduğunu söyledi. Fu, İran ile İsrail arasında derhal ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve nükleer sorunun ancak müzakere yoluyla çözüme bağlanması gerektiği yönündeki görüşün uluslararası toplumda hakim olduğunu kaydetti. Fu, bu bağlamda BM Güvenlik Konseyi'nin somut adımlar atarak harekete geçmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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