Çin'den gelen gıda yardımı Afganistan'da dağıtılmaya başlandı

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu. Bu yardımın savaştan zarar görmüş 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.

KABİL, 18 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin'den gelen bir parti gıda yardımını yerel halka dağıtmaya başladığını duyurdu.

BM Dünya Gıda Programı'na göre buğday unu, sarı bezelye, bitkisel yağ ve tuzdan oluşan gıda yardımının savaştan zarar görmüş ülkedeki 70.000 yoksul Afgan'a iki ay boyunca destek olması bekleniyor.

Afganistan'daki BM Dünya Gıda Programı'nın bu yıl finansman kriziyle karşı karşıya olduğunu ve Çin'in yardımının "tam zamanında geldiğini" söyleyen BM Dünya Gıda Programı Afganistan Program Başkanı Liu Xuerong, ofisin, ayni veya nakdi her türlü katkıyı memnuniyetle karşıladığını ve Çinli yetkililerle, tarım alanında uzmanların eğitimi de dahil olmak üzere daha fazla alanda işbirliği geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Çin'in Afganistan Büyükelçisi Wang Yu, "Çin, Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu yoluyla Afganistan halkına gıda yardımı sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile işbirliğini sürdürecek" dedi.

BM Dünya Gıda Programı'nın Afganistan ofisinin Haziran ayındaki Durum Raporuna göre, ülkedeki 15,3 milyon kişinin 2023 Mayıs ve Ekim ayları arasında akut gıda güvensizliği yaşayacağı tahmin ediliyor.