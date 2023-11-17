Çin'den Afganistan'a Deprem Yardımları

Çin'in gönderdiği deprem yardımlarından çeşitli görüntüler

Çin'in gönderdiği toplam 41 konteyner deprem yardım malzemesi Perşembe günü Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetine ulaştı.

Gıda, çadır, katlanabilir yatak ve montlardan oluşan yardımın Herat'ta depremden etkilenen sakinlerin zorlu kış koşullarında hayatta kalmalarına yardımcı olması bekleniyor.

Herat'ın mali işlerden sorumlu başkanı Kefayatullah Hakkani, "Bu malzemeler depremden etkilenen mağdurlara ve yoksullara dağıtılacak. Bu yardım her şeyden daha değerli" dedi.

Çin hükümeti tarafından gönderilen deprem yardım malzemelerinin ilk partisi 15 Ekim'de Afgan tarafına teslim edildi.

7 Ekim'de Afganistan'ın batısını sarsan 6,2 büyüklüğündeki iki deprem 2.400'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce evin yıkılmasına neden oldu. Aynı bölge 11 Ekim'de 6,3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Herat'tan bildiriyor. (XHTV)