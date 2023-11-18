Çin'den Afganistan'a Deprem Yardımı

HERAT, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği toplam 41 konteyner deprem yardım malzemesi Perşembe günü Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetine ulaştı.

Gıda, çadır, katlanabilir yatak ve montlardan oluşan yardımın Herat'ta depremden etkilenen sakinlerin zorlu kış koşullarında hayatta kalmalarına yardımcı olması bekleniyor.

Herat'ın mali işlerden sorumlu başkanı Kefayatullah Hakkani, "Bu malzemeler depremden etkilenen mağdurlara ve yoksullara dağıtılacak. Bu yardım her şeyden daha değerli" dedi.

Son yıllarda Herat vilayetinde, bazıları 6,3 büyüklüğünde olan yıkıcı depremler 2.400'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Çin hükümeti, Afganistan'a yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla acil insani yardım sözü verdi.

Çin'den gelen ilk parti yardım malzemesi, depremin vurduğu bölgeye 15 Ekim'de ulaşmıştı. Bu yardımlar, bölge halkının zorlu kış koşullarına dayanabilmesi için oldukça gerekli olan çadır, portatif yatak ve kalın battaniyeleri içeriyordu.