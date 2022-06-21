Çin'den ABD'nin Uygur yasası açıklaması: Yasa bir yalan üzerine inşa edildi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Uygur yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu belirtti. Wenbin, yasanın kuruluşlara ve bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin bugün düzenlenen günlük basın toplantısında "Sincan'daki 'zorla çalıştırma' iddiası, Çin karşıtı güçlerin Çin'i karalamak için uydurduğu büyük bir yalandır. Pamuk ve diğer endüstrilerin büyük ölçekli mekanize üretime dayandığı ve Sincan'daki tüm etnik grupların işçilerinin haklarının gerektiği gibi korunduğu Sincan gerçeğinin tam tersidir" ifadelerini kullandı. Sözcü, ABD'nin Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası'nı bir yalan üzerine inşa ettiğini ve Sincan'daki ilgili kuruluşlarla bireylere yaptırım uygulamak için tasarlandığını vurguladı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya