Çin'den ABD'nin İran'a Saldırısına Sert Tepki

Çin'den ABD'nin İran'a Saldırısına Sert Tepki
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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını kınadı ve bu eylemleri uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı olarak nitelendirdi. Fu, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasına dikkat çekerek, diyalog ve müzakerelerin önemini vurguladı.

ÇİN'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, "ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuk ve BM Şartı'na aykırı" dedi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi'nin dün düzenlediği acil toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını kınadı. Özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından denetlenen nükleer tesislerin hedef alınmasının, uluslararası hukuk ve BM Şartı'na açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Fu, saldırıların İran'ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Fu Cong, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan kentlerindeki nükleer tesislerine düzenlediği saldırının, Orta Doğu'daki gerginliği daha da derinleştirdiğini ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine büyük bir darbe indirdiğini ifade etti. Fu, uluslararası toplumun, adaletin yanında yer alarak gerilimin azaltılması ve bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesi için somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki durumun hızla kötüleştiğine dikkati çeken Fu Cong, Çin'in mevcut durumun kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu bildirdi. Fu, özellikle İsrail'i derhal ateşkese çağırarak, gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Fu, tarafların uluslararası hukuka saygı göstermeleri, askeri güç kullanma dürtüsünden kaçınmaları ve çelişkilerin daha da büyümesini engellemeleri gerektiğini dile getirdi.

Fu Cong, Çin'in, Orta Doğu'daki çatışmaların sivillere büyük zararlar verdiğinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Fu, sivillerin ve sivil amaçlı tesislerin askeri operasyonların hedefi olmamaları gerektiğini ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının aşılmaması gerektiğini aktardı.

Çin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Fu Cong, Orta Doğu'da askeri gücün barış getiremeyeceğine işaret ederek, diyalog ve müzakerelerin tek doğru çözüm yolu olduğunu söyledi. İran nükleer sorununun hala diplomatik yollarla çözülebileceğini vurgulayan Fu, tüm tarafların siyasi çözüm için ısrarcı olmaları gerektiğini kaydetti. Fu, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası güvenliği korumada baş sorumluluğa sahip olduğunu, büyük krizler karşısında eylemsiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Rusya, Çin ve Pakistan'ın, şartsız ateşkes sağlanması, sivillerin korunması, uluslararası hukuklara sadık kalınması ve diyalog başlatılması yönünde bir karar tasarısı sunduğunu hatırlatan Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin bu karar tasarısını ortaklaşa desteklemeleri ve küresel barışın korunması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini bildirdi. Fu Cong, Çin'in uluslararası toplumla birlikte, adaleti savunarak, Orta Doğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için kesintisiz çaba harcamaya devam edeceğini de dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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