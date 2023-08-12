Çin'deki Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki nehir kanalları inceleniyor

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesindeki Tuotuo Nehri'nin örgü şeklindeki nehir kanallarının üzerinden geçen Qinghai-Tibet Demiryolu görülüyor. Sığ bölgelerle birbirinden ayrılan örgü şeklindeki nehir kanalları, Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde çok kanallı bir sığ su sistemi oluşturuyor. Kapsamlı bir bilimsel araştırma ekibi kısa bir süre önce Yangtze Nehri'nin kaynak bölgesinde, örgü şeklindeki nehir kanallarını inceleyen bilimsel bir keşif gezisi başlattı.