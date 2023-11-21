Haberler

Çin'deki Yangında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

,
Son Güncelleme:
Dünya Haberleri
Abone Ol

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Tiantianrun Tekstil ve Teknoloji Limited Şirketi'nde meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şirket, hem iç pazarda hem de yurtdışında ürün satan büyük bir iplik üreticisi.

NANJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre yangın, Wuxi kentindeki Tiantianrun Tekstil ve Teknoloji Limited Şirketi'nde Pazartesi günü saat 18.30 sularında meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirket, hem iç pazarda hem de yurtdışında ürün satan büyük bir iplik üreticisi. Kazanın nedeni ise halen araştırılıyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Ölüm Kaza Dünya Haberler

title