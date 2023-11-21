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Çin'deki Yangında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yangın, Tiantianrun Tekstil ve Teknoloji Limited Şirketi'nde meydana geldi. Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şirket, hem iç pazarda hem de yurtdışında ürün satan büyük bir iplik üreticisi.