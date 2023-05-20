Çin'deki Türk Seçmenler Oy Kullanmaya Başladı

Çin'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Çin'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 08.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Çin'de, Türkiye'de ?28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

Çin'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler, Pekin Büyükelçiliği ile Şanghay, Guangcou ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başkonsolosluklarda yerel saatle 08.00'dan itibaren sandık başına gitti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa da sabah saatlerinde büyükelçilikteki 1 No'lu sandıkta oy kullandı. Büyükelçi Musa, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için 20-21 Mayıs'ta vatandaşların Çin'deki temsilciliklerde oylarını kullanacağını belirtti.

Musa, "Vatandaşlarımızın, Çin coğrafyasının genişliğine rağmen ilki turda seçimlere ilgi gösterdiğini gördük, bu turda da ilginin olacağını tahmin ediyoruz. Çin makamları ile iletişim içinde gerekli güvenlik tedbirlerini misyonumuz dışında da aldık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu şekilde gelip oylarını kullanmaları için hazırız. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarının, sabah saatlerinden itibaren Pekin Büyükelçiliğine gelerek oylarını kullanmaya başladığı gözlendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verilerine göre, Çin'de 4 bin 337 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023