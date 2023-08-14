Çin'deki toprak kayması sonucu ölü sayısı 21'e yükseldi
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Çin'in Şensi bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'in Şensi bölgesinde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında can kaybının 21'e yükseldiği açıklandı. Kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Şensi bölgesinin başkenti Şian'da Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Çin medyası, kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bölgede, 14 takımdan oluşan 980 kurtarma görevlisinin faaliyet gösterdiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden 186 kişinin tahliyesinin tamamlandığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya