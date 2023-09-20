Çin'deki Timsah Çiftliğinden Kaçan 69 Timsah Yakalandı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir timsah çiftliğinden kaçan 69 timsahın tamamı yakalandı. Timsahlar, Haikui Tayfunu'nun tetiklediği selin ardından çiftlikten kaçmıştı. Yerel hükümet, timsahları yakalamak için 6.600'den fazla kişiyi seferber etmişti.

GUANGZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde sular altında kalan bir timsah çiftliğinden kaçan 69 timsahın tamamı yakalandı. Yerel yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, herhangi bir timsah saldırısının bildirilmediğini kaydetti.

Timsahlar bu ayın başlarında, bölgede Haikui Tayfunu'nun tetiklediği selin ardından Maoming kentinde bulunan bir ticari timsah çiftliğinden kaçmıştı. Yerel hükümet, müdahale amacıyla 6.600'den fazla kişiyi seferber etmişti.

Cumartesi günü itibarıyla 40 timsah çiftlik sınırları içinde bulunurken, kalan 29 timsah ise komşu havuzlarda ya da sular altında kalan arazilerde bulunup getirildi.

Çiftlik sahibi, polise verdiği ifadede çiftlikte ikisi yavru olmak üzere 71 Siyam timsahının yaşadığını, timsahların kaçmasından önce iki tanesinin ölmüş olduğunu kaydetti.

Haikui Tayfunu ve muson, bu ayın başlarında İnci Nehri Deltası bölgesindeki birçok kent ve ilçede sağanak yağışlara yol açmış ve kentlerde sel, toprak kayması ve yolların kapanması gibi tehlikeli durumlara neden olmuştu.