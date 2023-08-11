Çin'deki Taşkında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Jingtai ilçesinde meydana gelen taşkında sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 5'e yükseldi.

LANZHOU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Baiyin kentine bağlı Jingtai ilçesinde dağlık bir bölgede meydana gelen taşkında sel sularına kapılan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel yetkililer böylece ölü sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Perşembe sabah saatlerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısını alan 7 kişi evlerine dönerken dağdan gelen taşkına kapılmış ve yalnızca iki kişi evlerine sağ salim dönebilmişti.