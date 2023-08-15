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Çin'deki Taş ve Çamur Selinde Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

Dünya Haberleri

Çin'in Xi'an kentinde meydana gelen şiddetli yağış sonucu yaşanan taş ve çamur selinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Xİ'AN, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi olan Xi'an kentinin banliyölerinde, yağışların tetiklediği taş ve çamur selinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, 3 kişiden hala haber alınamıyor.

Xi'an'daki belediye acil durum yönetimi departmanına göre, Cuma günü meydana gelen şiddetli yağış Chang'an Bölgesi'nin eteklerindeki bir köyde çamur seline neden olmuştu.

300 kilometrelik su yolunda geniş çaplı arama operasyonları birkaç kez tekrarlanırken, arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Shaanxi eyaleti, kırsal kesimlerdeki jeolojik afet risklerinin yanı sıra nehirler, göller, rezervuarlar, düşük rakımlı bölgeler ve manzara alanları gibi noktalardaki sel risklerini taramak ve önlemek için seferberlik yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

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