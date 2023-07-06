Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kayıp iki kişiden haber alınamazken, kurtarma ekipleri ölü ya da yaralıları arıyor.

Çin'in güneybatısında Chongqing Belediyesi'nin Wanzhou bölgesinde selde mahsur kalan sakinleri tahliye eden Çin Halkın Silahlı Polis Gücü mensupları, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Yuyang/Xinhua)

CHONGQİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde son dönemde meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla 17'ye yükseldi. Kayıp iki kişiden haber alınamazken, yerel kurtarma ekipleri ölü ya da yaralıları arıyor.

Belediyenin acil durum yönetim bürosuna göre, daha önce kayıp olduğu bildirilen iki kişinin cansız bedenine bu sabah Wanzhou bölgesinin Changtan kasabasında ulaşıldı.

Chongqing'i Pazartesi gününden bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bölgede sel ve jeolojik felaketleri tetikledi. Özellikle Changtan kasabasının son sağanak yağışlar sırasında rekor seviyede yağış aldığı belirtildi.