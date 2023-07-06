Üye Girişi
Haberler
Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Çin'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Dünya Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Kayıp iki kişiden haber alınamazken, kurtarma ekipleri ölü ya da yaralıları arıyor.

Çin'in Chongqing Kentinde Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 17'ye YükseldiÇin'in güneybatısında Chongqing Belediyesi'nin Wanzhou bölgesinde selde mahsur kalan sakinleri tahliye eden Çin Halkın Silahlı Polis Gücü mensupları, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Yuyang/Xinhua)

CHONGQİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde son dönemde meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla 17'ye yükseldi. Kayıp iki kişiden haber alınamazken, yerel kurtarma ekipleri ölü ya da yaralıları arıyor.

Belediyenin acil durum yönetim bürosuna göre, daha önce kayıp olduğu bildirilen iki kişinin cansız bedenine bu sabah Wanzhou bölgesinin Changtan kasabasında ulaşıldı.

Chongqing'i Pazartesi gününden bu yana etkisi altına alan şiddetli yağışlar, bölgede sel ve jeolojik felaketleri tetikledi. Özellikle Changtan kasabasının son sağanak yağışlar sırasında rekor seviyede yağış aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title