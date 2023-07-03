Çin'deki Şiddetli Yağışlar 95.000 Kişiyi Etkiledi

Çin'in Hunan eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucunda 95.000'den fazla kişi olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle 14.000'den fazla kişi yer değiştirmek zorunda kaldı. En şiddetli yağışlar Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'nde yaşandı. Tahmini ekonomik kayıplar 575 milyon yuan civarında. Bölgedeki sel sularının çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'nde yer alan Guzhang ilçesinin Yantouzhai kasabasının Caotan köyünde çamur ve çöpleri temizleyen yerel halk, 2 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

CHANGSHA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki yerel yetkililer, eyaletteki şiddetli yağışların 95.000'den fazla kişiyi olumsuz etkilediğini ve 14.000'den fazla kişinin yer değiştirmesine ve tahliye edilmesine neden olduğunu söyledi.

Hunan eyaleti sel ve kuraklık kontrol merkezinin Pazar günü verdiği bilgiye göre, sağanak yağışlar Perşembe gününden bu yana Hunan'ın bazı bölgelerini etkisi altına alırken, en şiddetli yağışlar Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'nde yaşandı.

Sadece Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'ndeki doğrudan ekonomik kayıpların 575 milyon yuan (yaklaşık 79,5 milyon ABD doları) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Özerk ilin yetki alanındaki selden en ciddi etkilenen bölgeler olan Guzhang ve Baojing ilçelerinde havanın açtığı ve sel sularının çekildiği bildirildi. Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin ulaşım, elektrik ve iletişim ağlarını yeniden kurmak için birlikte çalıştıkları görüldü.

Köylülerden Deng Zhongxiang, "Cuma günü sabah saat 6 sularında davul seslerini duydum. Kapıyı açtım ve köy yetkililerinin davul çalarak köylüleri sel konusunda uyardığını gördüm. Sadece 10 dakika içinde sel suları kapının eşiğinden dizlerime kadar yükseldi" dedi.

Deng, "On yıllardır bu kadar büyük bir sel görmemiştim" diye ekledi.

Şiddetli yağışlar Baojing ilçe merkezindeki su baskınlarını da tetikledi. Baojing yönetimi, drenaj, tarama ve dezenfeksiyon konularında topluma yardımcı olmak üzere 3.000'den fazla Çin Komünist Partisi üyesi ve yetkilisini seferber etti.

Bölgeden tahliye edilen sakinler için yeniden yerleştirme alanlarına yiyecek, su, çadır ve yorgan temin edildi.