Çin'deki Shulan kentinde sel felaketi sonrası evler yeniden inşa ediliyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Mofan köyünde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, büyük hasara yol açtı. Yerel yönetim, halkın normal yaşama dönüşünü hızlandırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

SHULAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Shulan kentine bağlı Mofan köyünde yıkılan evleri yeniden inşa eden görevliler, 16 Ağustos 2023.

Şiddetli yağışlar, Shulan kentinde büyük hasara yol açtı. Yerel yönetim, halkın üretim ve günlük yaşama dönüşünü hızlandırmak için yolların onarılması, elektriğin yeniden sağlanması, selden etkilenen kişilerin başka yerlere taşınması, dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi, hava ve su kalitesinin izlenmesi çalışmalarını artırdı. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)