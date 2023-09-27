Çin'deki Shuanghe Mağarası, dünyanın en uzun üçüncü mağarası olarak belirlendi

Araştırmacılar, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Shuanghe Mağarası'nın dünyanın en uzun üçüncü mağarası olduğunu açıkladı. Mağara, 409,9 kilometrelik uzunluğu ve 912 metrelik derinliği ile dikkat çekiyor. Mağara keşif ekibi ayrıca paleontolojik fosiller ve jeolojik kalıntılar da buldu.

GUİYANG, 27 Eylül (Xinhua) -- Araştırmacılar, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ve Asya'nın en uzun mağarası olarak bilinen Shuanghe Mağarası'nın, 409,9 kilometrelik uzunluğu ve 912 metrelik derinliği ile dünyanın en uzun üçüncü mağarası olduğunu belirtti.

Mağarayla ilgili son araştırma sonuçları Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında paylaşıldı. Bu yılki mağara keşif gezisi, eyaletin Dağ Kaynakları Enstitüsü, eyaletin Mağara Birliği ile Çin, Fransa, İtalya ve Belçika'dan 30'u aşkın araştırmacı ve kaşif tarafından gerçekleştirildi.

2019'dan önce yapılan uluslararası bir bilimsel araştırmaya göre mağaranın ölçüleri, 257,4 kilometre uzunluğunda ve 665 metre derinliğinde olarak hesaplanmıştı.

Mağara keşif ekibi, bazı paleontolojik fosilleri ve jeolojik kalıntıları da gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar şimdiye kadar en yaşlısı en az 100.000 yıl önce, en genci ise birkaç yüz yıl önce yaşamış olan 40 dev panda fosili buldu.

Ekip lideri ve eyaletin Dağ Kaynakları Enstitüsü'nün Başkanı olan He Wei, fosillerin araştırmacılara Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamaları için nadir bir örnek sunarak yardımcı olabileceğini belirtti.

Dünyanın en geniş selestin alanına sahip, en uzun dolomit mağarası olan Shuanghe Mağarası "karstik doğal mağara müzesi" olarak adlandırılıyor. Uluslararası araştırmacılar ve kaşifler 1988 yılından bu yana mağarada 22 bilimsel inceleme gerçekleştirdi.