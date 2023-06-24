Çin'deki restoran patlamasında yaralananlar hızla iyileşiyor

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da patlama yaşanan bölgede çalışma yürüten itfaiye görevlileri, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

YİNCHUAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında bir restoranda Çarşamba gecesi meydana gelen gaz patlaması sonucu yaralananların, hastanedeki tedavilerinin ardından hızla iyileştikleri bildirildi.

Çin Ulusal Acil Durum Tıbbi Araştırma Merkezi Direktörü Lyu Guozhong, Cuma günü yaptığı açıklamada hafif yanık ve yaraları olan iki hastanın kısa zamanda taburcu edileceğini söyledi. Lyu, ciddi yanıkları olan hastalarda doktorların yaralardaki bütün yabancı cisimleri temizlediğini ve hava yolu ve akciğer yaraları için tedavi uygulayacağını belirtti.

Uzman, tüm hastaların hızla toparlandığını kaydetti.

Patlama, Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da işlek bir caddede bulunan Fuyang Mangal Restoranı'nda sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) restorandan sızması nedeniyle meydana gelmiş, 31 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sevk edilen altı klinik uzman Perşembe günü Yinchuan'a gelerek yaralılara yönelik birebir tedavi sağlamak üzere yerel sağlık ekiplerine katılmıştı.

Cuma günü yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre hayatını kaybedenlerin tümünün kimlikleri tespit edildi ve ailelerine psikolojik danışmanlık ve hukuki destek sağlanıyor.