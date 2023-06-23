Çin'deki Restoran Patlamasında Ölenler İçin Taziye Mesajları

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da meydana gelen restoran patlamasında hayatını kaybedenler için yerel yetkililer taziye mesajları yayınladı. Patlamada 31 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da patlamanın gerçekleştiği bölgede çalışan itfaiye görevlileri, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

YİNCHUAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Yerel yetkililer Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da meydana gelen ve çok sayıda ölüme neden olan restoran patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Perşembe gece saatlerinde yapılan basın açıklamasında, Yinchuan Belediye Başkanı Tao Shaohua hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarken yaralıların ailelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti. Tao ayrıca Yinchuan halkından özür diledi.

Patlama Çarşamba gecesi saat 20.40 sularında bölgenin merkezi Yinchuan'ın Xingqing ilçesinde işlek bir cadde üzerinde bulunan Fuyang barbekü restoranında sıvılaştırılmış petrol gazının sızması nedeniyle meydana geldi. Patlamada 31 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma devam ediyor.

Tao, patlamanın Ningxia'da yıllardır meydana gelen en ciddi kaza olduğunu, can ve mal kaybına yol açtığını, son derece ağır bedeller ve acı dersler içerdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Tao, sorumluların hesap vermesi için çalışmaların başladığını duyurdu. Kamu güvenliği yetkilileri, aralarında restoran müdürü, hissedarları ve çalışanlarının bulunduğu 9 kişiyi göz altına aldı ve mal varlıklarını dondurdu.

Yinchuan kenti Perşembe gününden itibaren gaz, tehlikeli kimyasallar, madenler, inşaat ve ulaşım gibi önemli alanların yanı sıra sel dönemi, yaz tatili ve inşaat dönemi gibi kilit dönemlere odaklanılarak güvenlik risklerinin araştırılması ve düzeltilmesi için seferberlik başlattı.