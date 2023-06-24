Çin'deki restoran patlamasında 4 şüpheli gözaltına alındı

Çin'in Yinçuan şehrindeki restoranda 31 kişinin ölümüne yol açan gaz patlamasında ihmallerinin bulunduğu gerekçesiyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, aralarında restoranın işletmecisi, iki ortağı ve müdürünün olduğu zanlılar, "ihmal sonucu ciddi kazaya yol açma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yerel polis kaynakları, olayda ihmali bulunan diğer kişilerin de halen soruşturulduğunu bildirdi.

Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde 21 Haziran'da barbekü restoranında gaz ocağındaki sızıntıdan kaynaklanan patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.