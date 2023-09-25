Çin'deki Kömür Madeninde Yangın: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan bir kömür madeninde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek üzere bir çalışma ekibi gönderildi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Pazar sabahı ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan bir kömür madeninde çıkan yangının ardından, kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek üzere bir çalışma ekibi gönderildiğini duyurdu.

Panzhou kentinde bulunan Shanjiaoshu kömür madeninde sabah 8.10 sularında meydana gelen yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi.

Bakanlık, arama ve kurtarma çalışmalarında yerel yetkililere rehberlik edip yardımcı olmak ve ikincil felaketleri önlemek üzere topyekun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, potansiyel güvenlik risklerini kapsamlı bir şekilde araştırıp gidermek için daha fazla çaba sarf edilmesi ve büyük kazaları önlemek üzere sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili inceleme ve kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı İş Güvenliği Komitesi, kazanın nedenini tespit etmek ve sorumluların ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca hesap vermesini sağlamak için talimatlar yayımladı.