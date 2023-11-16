Çin'deki Kömür Madeni Yangınında Ölü Sayısı 26'ya Yükseldi

Çin'in Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeni şirketinin binasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

TAİYUAN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeni şirketinin binasında Perşembe günü sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'a yükseldi.

Ulusal Maden Güvenliği İdaresi'nin Shanxi şubesinin verdiği bilgilere göre, Lyuliang kentinin Lishi bölgesinde yer alan beş katlı binanın ikinci katı yangında küle döndü. Yerel yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bina, yılda 1,2 milyon ton üretim kapasitesine sahip özel Yongju kömür madeni şirketine ait.