Çin'deki kömür madeni yangınında 16 kişi hayatını kaybetti
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Panzhou kentinde bulunan bir kömür madeninde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
GUİYANG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Panzhou kentinde bir kömür madeninde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.
Panzhou kenti yönetimine göre yangın Pazar sabahı 8.10 civarında Panguan kasabasındaki Shanjiaoshu kömür madeninde meydana geldi.
İlk incelemeler, bir taşıma bandının alev alması sonucu 16 kişinin mahsur kaldığını gösterdi.
Yetkililer, alevlerin söndürüldüğünü ve yangın bölgesinde sıcaklıkların normale döndüğünü aktardı.
Kaynak: Xinhua / Dünya