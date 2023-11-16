Çin'deki Kömür Madeni Şirketi Yangınında 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeni şirketinin binasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

LYULİANG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Lyuliang kentinde bir kömür madeni şirketinin binasında çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, 16 Kasım 2023.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan bir kömür madeni şirketinin binasında Perşembe günü sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Lyuliang kentinin Lishi bölgesinde yer alan beş katlı binanın ikinci katı yangında küle döndü. Yerel yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

60'tan fazla kişi tedavi için yerel bir hastaneye sevk edildi.

Bina, özel Yongju kömür madeni şirketine ait. (Fotoğraf: Xinhua)