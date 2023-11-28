Haberler ›› Dünya ›› Çin'deki kömür madeni patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki kömür madeni patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti

28 Kasım 2023 15:30 Son Güncelleme: 15:32 Abone Ol

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve soruşturma devam ediyor.