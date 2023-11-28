Çin'deki kömür madeni patlamasında 11 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlandı ve soruşturma devam ediyor.
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Heilongjiang Longmei Shuangyashan Mining şirketine ait Shuangyang kömür madeninde yerel saatle 14.40 sıralarında kaya patlaması meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - PEKİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya