Çin'deki Kömür Madeni Patlamasında 11 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda 2 işçi ağır yaralandı ve 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Çin'de maden kazaları, eski altyapı ve yetersiz güvenlik düzenlemeleri nedeniyle sık sık yaşanmaktadır.