Çin'deki Göçebeler Yaylalara Yolculuğa Çıktı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ar Horqin çayırında muhteşem bir göçebelik hareketi gerçekleşiyor. Çobanlar, bölgedeki çayırlarda aşırı otlatmanın önüne geçmek için her yıl Haziran ortasında çiftlik hayvanlarını yaylalara götürüyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Ar Horqin çayırında muhteşem bir göçebelik hareketi gerçekleşiyor.

Çobanlar, bölgedeki çayırlarda aşırı otlatmanın önüne geçmek için her yıl Haziran ortasında çiftlik hayvanlarını yaylalara götürüyor.

Bu yıl, çobanlar ve ailelerinden oluşan toplam 2.063 hane, 146.100 besi hayvanı ile birlikte, kış merasından yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylalara ulaşmak için üç günlük uzun bir yolculuğa başladı.

Erdun Bartel de bu yolculuğu yapan çobanlardan biri.

SES 1 (Çince): ERDUN BARTEL, Çoban:

"51 yaşındayım. Çocukken her yıl ailemle birlikte otlaklara giderdim. Eskiden büyük baş hayvanların koşulduğu tahta kağnılara binerdik. Artık bu yolculuk için çobanlar genellikle dizel tarım araçlarını kullanıyor. Böylece eziyet çekmekten kurtulmuş olduk. Şartlar daha iyi olduğu için göç gayet kolay hale geldi."

Çobanlar modern ulaşım araçları ve akıllı telefonlar ile güneş panelleri gibi gereçlerden faydalanmanın yanı sıra, yerel yönetim tarafından hazırlanan dinlenme tesislerinde yemek yiyebiliyor ve ilaç ve tıbbi malzemeleri temin edebiliyor.

SES 2 (Çince): ERDUN BARTEL, Çoban:

"Çobanlar, meralarına özen gösterir. Meraların kaldırabileceği kapasite ile hayvan sayısı arasındaki dengeyi korumakta kararlıyız. Umarım gelecekte hayat daha iyi olur."

Ar Horqin çayırındaki göçebelik sistemi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından belirlenen Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri'ne (GIAHS) dahil edilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'dan bildiriyor.(XHTV)