Üye Girişi
Haberler

Çin'deki 'Geleceğin Şehri' inşaatından görüntüler

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeyindeki Hebei'de yer alan Xiongan Yeni Bölgesi 'Geleceğin Şehri' olarak tanımlanıyor. Çin, bölgeyi ulusal bir yüksek kaliteli kalkınma modeli ve modern ekonomik sistem için yeni bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bölgedeki önemli projelerin inşası devam ediyor.

Çin'deki "Geleceğin Şehri"nin inşasından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Hebei'de yer alan Xiongan Yeni Bölgesi "Geleceğin Şehri" olarak tanımlanıyor. Çin, bölgeyi ulusal bir yüksek kaliteli kalkınma modeli ve modern ekonomik sistem için yeni bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bölgedeki önemli projelerin inşası devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Dünya Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title