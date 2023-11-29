Çin'deki 'Geleceğin Şehri' inşaatından görüntüler
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Çin'in kuzeyindeki Hebei'de yer alan Xiongan Yeni Bölgesi 'Geleceğin Şehri' olarak tanımlanıyor. Çin, bölgeyi ulusal bir yüksek kaliteli kalkınma modeli ve modern ekonomik sistem için yeni bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bölgedeki önemli projelerin inşası devam ediyor.
Çin'deki "Geleceğin Şehri"nin inşasından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeyindeki Hebei'de yer alan Xiongan Yeni Bölgesi "Geleceğin Şehri" olarak tanımlanıyor. Çin, bölgeyi ulusal bir yüksek kaliteli kalkınma modeli ve modern ekonomik sistem için yeni bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bölgedeki önemli projelerin inşası devam ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Dünya