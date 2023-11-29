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Çin'deki 'Geleceğin Şehri' inşaatından görüntüler

29 Kasım 2023 13:53 Son Güncelleme: 13:54 Abone Ol

Çin'in kuzeyindeki Hebei'de yer alan Xiongan Yeni Bölgesi 'Geleceğin Şehri' olarak tanımlanıyor. Çin, bölgeyi ulusal bir yüksek kaliteli kalkınma modeli ve modern ekonomik sistem için yeni bir itici güç haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bölgedeki önemli projelerin inşası devam ediyor.