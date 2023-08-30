Çin'deki Fabrika Yangınında 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin Devlet Konseyi, Henan eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma raporunu onayladı. Yangında 42 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda, yangının şirket personelinin ihmalinden kaynaklandığı ve yangın önleme ve söndürme tesislerinin eksikliği nedeniyle daha fazla can kaybının yaşandığı belirtildi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi yürütme kurulu, Kasım 2022'de ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan bir fabrikada meydana gelen ve 42 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açan yangınla ilgili soruşturmaya ilişkin raporu inceleyerek onayladı.

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım'da saat 16.00 sularında Anyang şehrinin Wenfeng ilçesindeki bir ticaret şirketine ait fabrikada çıkan yangın, 123,11 milyon yuan (yaklaşık 17,13 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik zarara yol açmıştı.

Devlet Konseyi soruşturma ekibi bu trajedinin, şirket personelinin yasa ve yönetmelikleri ciddi şekilde ihlal etmesinden kaynaklanan bir üretim güvenliği kazası olduğunu tespit etti. Yerel Parti komitesi ve ilgili devlet dairelerinin de görevlerini yerine getirmediği belirlendi.

Ekip, şirket personelinin binanın birinci katındaki bir depoda kurallara aykırı olarak kaynak işleri yaptığını ve sıçrayan sıcak parçaların şişelenmiş poliüretan dolgu macunlarının ambalajını tutuşturarak patlamaya ve yangına neden olduğunu tespit etti.

Raporda, kazada çok sayıda personelin hayatını kaybetmesinin başlıca nedenlerinden birinin, depoda yangın önleme ve söndürme tesislerinin bulunmaması ve yangın diğer yanıcı maddelere sıçradığında tahliye çalışmalarının yapılmaması olduğu belirtildi.