Çin'deki fabrika patlamasında 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Pingguo kentindeki bir fabrika atölyesinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Patlama, Cuma günü saat 21.30 sularında yerel bir malzeme teknolojisi şirketinin atölyesinde meydana geldi. Kurtarma çalışmaları sona erdi ve 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

XİNİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Pingguo kentindeki bir fabrika atölyesinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre patlama, Cuma günü saat 21.30 sularında yerel bir malzeme teknolojisi şirketinin atölyesinde meydana geldi. Kurtarma çalışmalarına Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla son verildi. Kurtarılan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

İlk incelemelerde patlamaya alüminyum çubuk ekstrüzyon işlemi sırasında soğutma havuzuna sızan yüksek sıcaklıktaki erimiş alüminyumun neden olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.