Çin'deki Doksuri Tayfunu 880.000 Kişiyi Etkiledi

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine ulaşan Doksuri Tayfunu, 880.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Tayfun, güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlara neden oldu. Fujian eyaletinde tarım arazileri ve ekinler büyük zarar gördü. Şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletine Cuma sabahı ulaşan Doksuri Tayfunu 880.000'den fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Doksuri Tayfunu, Jinjiang kenti sahiline inerek güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlara neden oldu. Cuma gecesi Jiangxi eyaletine doğru hareket eden tayfun burada yavaş yavaş zayıflayarak tropikal fırtınaya dönüştü.

Fujian Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada Cumartesi günü sabah 08.00 itibarıyla 354.400 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Fujian eyaletinde 6.333 hektardan fazla tarım arazisi fırtınadan etkilendi ve 151 hektardan fazla alanda ekinler tamamen yok oldu.

Resmi hava durumu tahminleri, Fujian eyaletinin birçok bölgesinde şiddetli yağışların devam edeceğini gösteriyor. Eyaletteki 6 yerel gözlem istasyonu 1961'den bu yana en yüksek günlük yağış miktarını kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)