Çin'deki Bazı Nehirlerin Su Seviyeleri Uyarı İşaretlerini Aştı
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Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'in doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki bazı nehirlerin su seviyelerinin uyarı işaretlerini aştığını bildirdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşanan bölgelerde acil müdahale başlatıldı.
BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'in doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki bazı nehirlerin su seviyelerinin uyarı işaretlerini aştığını bildirdi.
Bakanlığın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu nehirler Heilongjiang, Jilin, Liaoning ve Jiangxi eyaletlerinde yer alıyor.
Bakanlık, şiddetli yağışlardan etkilenen bazı küçük ve orta ölçekli nehirlerin su seviyelerinin de uyarı seviyelerini aşabileceğini belirtti.
Bakanlık, Sichuan ve Fujian'daki sel baskınlarına karşı dördüncü seviye acil müdahale başlattı. Bakanlık, Zhejiang, Chongqing, Sichuan ve Liaoning'e gönderilen dört ekibin yerel olarak gerçekleştirilecek sel önleme çalışmalarına yardımcı olacağını bildirdi.
Bu ekipler, sellere karşı erken uyarı prosedürleri, dağ sellerinin önlenmesi ve kentsel ve kırsal alanlarda yaşayanlar için güvenli su tedarikinin sağlanması konularında bölgesel yönetimlere rehberlik edecek.