Çin'de Zincirleme Kaza: 8 Ölü, 6 Ağır Yaralı

LANZHOU, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi günü bir otoyolda beş otomobil ve üç kamyonun karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi ağır yaralandı.

Eyalet Acil Durum Yönetim Dairesi'nin bildirildiğine göre araçların birbirine arkadan çarptığı kaza, Zhangye kentinin Shandan ilçesindeki otoyolun bir bölümünde saat 11.15 civarında meydana geldi.

Yaralıların tümü hızla Shandan ilçesi devlet hastanesine ve Zhangye belediyesi devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza bölgesinde kurtarma çalışmaları sona ererken kazanın çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.