Çin'de Yüksek Sıcaklık Alarmı

Çin'in birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları etkisini sürdürürken Ulusal Meteoroloji Merkezi Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı yeniden sarı alarm verdi. Xinjiang, İç Moğolistan, Gansu, Beijing, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Sichuan, Guizhou, Guangxi ve Guangdong'un bazı bölgelerinde sıcaklıkların 35 ila 36 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları etkisini sürdürürken Ulusal Meteoroloji Merkezi Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı yeniden sarı alarm verdi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Pazar günü gündüz saatlerinde Xinjiang, İç Moğolistan, Gansu, Beijing, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Sichuan, Guizhou, Guangxi ve Guangdong'un bazı bölgelerinde sıcaklıkların 35 ila 36 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Tahminlere göre, Xinjiang ve Gansu'daki bazı bölgelerde en yüksek sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Bölge halkına öğleden sonra açık hava etkinliklerini azaltmalarını tavsiye eden meteoroloji merkezi, yaşlılara, çocuklara ve sağlık durumu kötü olanlara sıcak çarpmasını önleme ve serinleme konusunda rehberlik sundu.

Meteoroloji Merkezi ayrıca, yüksek sıcaklık koşulları altında veya gün içinde uzun süre açık havada çalışması gereken kişilerin gerekli koruyucu önlemleri almasını tavsiye etti.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.