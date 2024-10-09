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Çin'de Yeni Bir Kuyruklu Kurbağa Türü Keşfedildi

Çin'de Yeni Bir Kuyruklu Kurbağa Türü Keşfedildi
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Çin'in Jiangxi bölgesindeki Wuyi Dağı Ulusal Parkı'nda, 'Ateş Karınlı Semender' adı verilen yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi. Araştırmacılar, bu türü, vücudundaki siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı ile tanımladı.

ÇİNLİ araştırmacılar, Jiangxi bölgesinde yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti.

Çin'in Jiangxi bölgesindeki milli parkta yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi. 2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde keşfedilen türe, 'Ateş Karınlı Semender'adı verildi.

Anhui Normal Üniversitesi'nden Çinli araştırmacılar, Çin'in Jiangxi ve Fujian eyaletlerini kapsayan Wuyi Dağı Ulusal Parkı'nın zirvesi olan Huanggang Dağı'nda yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti. Yeni türe vücudundaki belirgin siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı nedeniyle 'Ateş karınlı semender' adı verildi.

Çinli araştırmacılar, bölgede bilinmeyen başka hayvanların da olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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