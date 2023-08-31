Çin'de Yaz Tatili Sırasında 82 Milyon Giriş-Çıkış İşlemi Gerçekleştirildi

Çin'in göçmenlik makamları, yaz tatili süresince ülkede 82,41 milyon giriş-çıkış işlemi yapıldığını bildirdi. Bu işlemlerin büyük bir kısmı Çinli vatandaşlar tarafından gerçekleştirilirken, Hong Kong, Makao, Taiwan ve yabancılar da bu süreçte aktif rol aldı. Çıkış-giriş kontrol departmanları, yoğun talebi karşılamak için ek önlemler aldı.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in göçmenlik makamları, 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında ülkede 82,41 milyonu aşkın giriş-çıkış gerçekleştirildiğini bildirdi.

Giriş-çıkış işlemlerinin 41,19 milyonu ana kara sakinleri tarafından, 32,47 milyonu Hong Kong, Makao ve Taiwan'da ikamet edenler tarafından ve 5,06 milyonu yabancılar tarafından gerçekleştirildi.

Ülkenin bu yılın başlarında Kovid-19 kontrol seviyesini düşürmesinden sonraki ilk yaz tatili olması nedeniyle, Çin'de geçtiğimiz aylarda giriş ve çıkış belgelerine yönelik talepte artış görüldü.

Giriş-çıkış kontrol departmanları, 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gidiş veya dönüş yönlü Hong Kong, Makao ve Taiwan seyahatleri için 3,42 milyon normal pasaportun yanı sıra 18,59 milyon giriş-çıkış izni ve onayı verdi.

Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz seyahatlerinin yoğunluğu nedeniyle ülke genelindeki çıkış-giriş kontrol departmanları belge başvurularını işleme almak için daha fazla banko açtı, hizmet saatlerini uzattı ve gerekli durumlarda ekspres veya grup hizmeti sağladı.

Sınır müfettişleri, diğer önlemlerin yanı sıra sınır boyunca trafiğin sorunsuz ve düzenli akmasını sağlamak için hizmetlerini optimize etti, daha fazla yönlendirici işaret astı ve daha fazla denetim şeridi ekledi.